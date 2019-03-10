Украинские боевики жалуются, что их плохо кормят

10 Март 12:20 2019-03-10T12:20:45+03:00

А мечтается о сале с картошечкой! Фото: rueconomics.ru

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Украинская армия испытывает серьезные проблемы с питанием личного состава. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

Он отметил, что уже несколько недель одно из подразделений ВСУ питается просроченными консервами. А душа истинных патриотов жаждет сала и галушек.

Причем, отмечается, что боевики едят по несколько раз из одной и той же одноразовой посуды, а в ответ на их жалобы, командование ВСУ предлагает им купить новую посуду за свой счет.

Филипоненко добавил, что такая же ситуация сложилась во всех бригадах украинских вооруженных формирований, участвующих в карательной операции Киева в Донбассе.

- Только в течение прошлой недели госпитализированы более десятка военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями, — сказал он.

Да, стрелять по мирным домам "сепаров и террористов" с пустым брюхом не так весело, как мечталось у себя на родине.

ИСТОЧНИК KP.RU