Украинские боевики жалуются, что их плохо кормят
Украинская армия испытывает серьезные проблемы с питанием личного состава. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.
Он отметил, что уже несколько недель одно из подразделений ВСУ питается просроченными консервами. А душа истинных патриотов жаждет сала и галушек.
Причем, отмечается, что боевики едят по несколько раз из одной и той же одноразовой посуды, а в ответ на их жалобы, командование ВСУ предлагает им купить новую посуду за свой счет.
Филипоненко добавил, что такая же ситуация сложилась во всех бригадах украинских вооруженных формирований, участвующих в карательной операции Киева в Донбассе.
- Только в течение прошлой недели госпитализированы более десятка военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями, — сказал он.
Да, стрелять по мирным домам "сепаров и террористов" с пустым брюхом не так весело, как мечталось у себя на родине.
ИСТОЧНИК KP.RU