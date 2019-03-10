Сегодня в Донецке пройдут масленичные гуляния

10 Март 10:58 2019-03-10T11:01:30+03:00

В парке Щербакова уже всё готово к празднику «Шуми, Масленица», который начнётся в 12.00

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Последний день масленичной недели в Донецке отметят шумными народными гуляньями в парке Щербакова, где уже всё готово к началу праздника. Жителей и гостей города ждёт фольклорный концерт, вкусные угощения и конкурсы с призами.

— Дети с удовольствием будут вооружаться подушками и залазить на бревно. Кто столкнет соперника три раза подряд, тот и победит. Самых ловких поощрят блинами, булочками, игрушками и книжками, — поделилась с «Комсомолкой» начальник управления культуры администрации города Донецка Алена Элиосидзе.

На сцене в парке будут выступать фольклорные коллективы Донецка, а специальный гость программы – народный вокальный ансамбль «Ре-Ми» из Макеевки. Дончан и гостей города ожидает веселое яркое шоу с участием артистов и зрителей. Со сцены будут звучат народные песни в современной музыкальной обработке.

«Шуми, Масленица» начнётся в парке Щербакова уже в 12.00, чтобы провести зиму вкусно и весело.

ИСТОЧНИК KP.RU