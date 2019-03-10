ВСУ 8 раз обстреляли ДНР за сутки

10 Март 10:14 2019-03-10T10:14:22+03:00

По Республике выпустили почти 80 различных боеприпасов, среди которых были мины, ракеты и гранаты

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«Весеннее» перемирие всё больше обостряется и пока тишины в ДНР не было. За прошедшие сутки вооружённые формирования Украины восемь раз открывали огонь по территории Республики. По данным Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе, стреляли на Мариупольском и Горловском направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Васильевка, Каштановое, Веселое, Дзержинское, Коминтерново и Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

В 9.46 вчерашнего дня украинские силовики открыли огонь из ПТУР по району Васильевской насосной станции. В результате попадания ракеты в ограждение станции разрушено железобетонная конструкция забора.

Кроме того, по информации мэра Горловки Ивана Приходько, в посёлке шахты 6/7 из-за обстрела ВСУ сгорел дом. Обошлось без жертв.

Всего за минувшие сутки по территории ДНР выпустили 79 различных боеприпасов, среди которых мины калибром 120 миллиметров, ракеты ПТУР, гранаты РПГ/СПГ, БМП/БТР и АГС.

Напомним, что хроники весеннего перемирия в обеих Республиках не радуют (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU