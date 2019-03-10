2019-03-10T09:22:07+03:00
Политика

Обстрелы ДНР и ЛНР: хроники весеннего перемирия не радуют

Территории Республик снова под огнем украинских боевиков
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сколько их, таких домов, по всему Донбассу? Фото: glavny.tvСколько их, таких домов, по всему Донбассу? Фото: glavny.tv
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Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Под огнем ВСУ оказались окрестности поселка Голубовское и села Лозовое.

Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов СПГ.

Как мы сообщали ранее, на севере Горловки сгорело домостроение в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- В результате попадания взрывоопасного предмета (ВОП) в поселке 6/7 сгорел дом по адресу: улица Заславского, 48, — сказано в сообщении.

Приходько добавил, что жертв и пострадавших нет.

Вчера в полдень киевские силовики обстреляли из минометов село Веселое к северу от столицы ДНР.

- В 11:55 украинские силовики обстреляли из минометов село Веселое к северу от Донецка. Было выпущено пять мин калибром 120 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы, — отметил Якубов.

Ранее сегодня сообщалось, что силовики Киева обстреляли территорию Васильевской насосной станции под Ясиноватой.

К слову, в первые сутки «весеннего перемирия» Армия Киева десять раз нарушила режим тишины, выпустив по территории ДНР 91 боеприпас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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