2019-03-10T08:00:11+03:00
Политика

Накануне Прощенного воскресенья от обстрелов украинских боевиков сгорел дом в Горловке

Горловчане ощущают на себе всю силу "перемирий"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Перемирия отличаются только названиями.Перемирия отличаются только названиями.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Домостроение в поселке 6/7 на севере Горловки сгорело в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- В результате попадания взрывоопасного предмета (ВОП) в поселке 6/7 сгорел дом по адресу: улица Заславского, 48, — сказано в сообщении.

Приходько добавил, что жертв и пострадавших нет.

Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрела.

Ранее сообщалось, что 7 марта из-за огня армии Киева один дом сгорел, еще два повреждены в поселке Русский Край на северной окраине Горловки.

Отметим, что обстрелы со стороны войск Киева в Донбассе продолжаются, несмотря на новую договоренность о соблюдении режима тишины – «весеннее» перемирие, вступившее в силу в 01:01 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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