Накануне Прощенного воскресенья от обстрелов украинских боевиков сгорел дом в Горловке
Домостроение в поселке 6/7 на севере Горловки сгорело в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.
- В результате попадания взрывоопасного предмета (ВОП) в поселке 6/7 сгорел дом по адресу: улица Заславского, 48, — сказано в сообщении.
Приходько добавил, что жертв и пострадавших нет.
Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрела.
Ранее сообщалось, что 7 марта из-за огня армии Киева один дом сгорел, еще два повреждены в поселке Русский Край на северной окраине Горловки.
Отметим, что обстрелы со стороны войск Киева в Донбассе продолжаются, несмотря на новую договоренность о соблюдении режима тишины – «весеннее» перемирие, вступившее в силу в 01:01 8 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU