Гибель троих детей на пожаре в Ясиноватой: жители приносят на их могилы игрушки и цветы
Гибель маленьких детей всколыхнула жителей прифронтовой Ясиноватой. Люди несут цветы и мягкие игрушки на могилы ребятишек.
- Хотим знать правду, - говорят жители Ясиноватой. – Почему погибли дети?!
Трагедия случилась вечером 27 февраля в Ясиноватой. В частном доме на улице Скрипника в пожаре погибли трое детей. Годовалый Олег, четырехлетний Саша и пятилетняя Камила. Дети, как говорит их мать Ирина Бирюкова, одни оставались всего семь минут. Женщине нужно было отлучиться, а когда она вернулась, в дверном проеме увидела языки пламени.
Предварительная причина трагедии - неосторожное обращение с электрообогревателями.
Обстоятельства трагедии выясняет специально созданная комиссия.
ИСТОЧНИК KP.RU