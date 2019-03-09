Гибель троих детей на пожаре в Ясиноватой: жители приносят на их могилы игрушки и цветы

9 Март 18:01 2019-03-09T18:27:33+03:00

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Гибель маленьких детей всколыхнула жителей прифронтовой Ясиноватой. Люди несут цветы и мягкие игрушки на могилы ребятишек.

- Хотим знать правду, - говорят жители Ясиноватой. – Почему погибли дети?!

Трагедия случилась вечером 27 февраля в Ясиноватой. В частном доме на улице Скрипника в пожаре погибли трое детей. Годовалый Олег, четырехлетний Саша и пятилетняя Камила. Дети, как говорит их мать Ирина Бирюкова, одни оставались всего семь минут. Женщине нужно было отлучиться, а когда она вернулась, в дверном проеме увидела языки пламени.

Предварительная причина трагедии - неосторожное обращение с электрообогревателями.

Обстоятельства трагедии выясняет специально созданная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU