2019-03-09T17:15:24+03:00
Политика

Над ЛНР сбили беспилотник ВСУ «Катана-Агро»

Беспилотник был запущен украинскими силовиками для съемки постановочного обстрела позиций ВСУ
Никита МАКАРЕНКОВ
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Беспилотник был запущен украинскими силовиками для съемки постановочного обстрела позиций ВСУ. Фото: ЛИЦБеспилотник был запущен украинскими силовиками для съемки постановочного обстрела позиций ВСУ. Фото: ЛИЦ
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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко заявил, что подразделения противовоздушной обороны Народной милиции сбили в районе Попасной беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины.

- В сбитом беспилотнике обнаружена и изъята карта памяти. Сейчас наши специалисты изучают содержащуюся на ней информацию. Полученные данные в дальнейшем будут использованы для возбуждения уголовного дела против командира 54-й бригады военного преступника полковника Алексея Майстренко, в зоне ответственности бригады которого и был сбит беспилотник, - заявил Марочко.

Он добавил, что данный беспилотник был запущен украинскими силовиками для съемки постановочного обстрела позиций ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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