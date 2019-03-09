Над ЛНР сбили беспилотник ВСУ «Катана-Агро»
Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко заявил, что подразделения противовоздушной обороны Народной милиции сбили в районе Попасной беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины.
- В сбитом беспилотнике обнаружена и изъята карта памяти. Сейчас наши специалисты изучают содержащуюся на ней информацию. Полученные данные в дальнейшем будут использованы для возбуждения уголовного дела против командира 54-й бригады военного преступника полковника Алексея Майстренко, в зоне ответственности бригады которого и был сбит беспилотник, - заявил Марочко.
Он добавил, что данный беспилотник был запущен украинскими силовиками для съемки постановочного обстрела позиций ВСУ.
ИСТОЧНИК KP.RU