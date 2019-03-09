Кобцева: Геращенко сознательно срывает переговоры в Минске

9 Март 17:07 2019-03-09T17:07:12+03:00

Кобцева заявила, что со стороны Геращенко делаются публичные заявления, которые никогда не включались в повестку дня рабочей группы. Фото: ЛИЦ

Кобцева заявила, что со стороны Геращенко делаются публичные заявления, которые никогда не включались в повестку дня рабочей группы

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Представитель Луганской Народной Республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева заявила, что уполномоченный представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина Геращенко сознательно срывает работу подгруппы, когда переговорный процесс идет в невыгодном для неё русле.

- Выступая на украинском телевидении, Геращенко сделал заявление, что, если она видит, что переговорный процесс в группе идет в ненужном русле, приобретает не то направление, не ту динамику, то она делает все, чтобы эти переговоры сорвать. С нашей стороны мы подчеркиваем, заявляем, что мы готовы к диалогу, мы готовы к конструктиву, готовы договариваться, - говорит Кобцева.

Она добавила, что Ирина Геращенко делает публичные заявления на темы, которые никогда не включались в повестку подгруппы.

- Со стороны Геращенко делаются публичные заявления, которые никогда не включались в повестку дня рабочей группы. Геращенко имеет уникальную маниакальную способность, не присутствуя на заседаниях группы, в Facebook предоставлять такую информацию, которая далека от реальности. Граждане Украины, вы хотите мира? Мы – да! А вы? Обратите, пожалуйста, внимание кем представлена Украина на переговорном процессе. С полной ответственностью мы заявляем – они недоговороспособны, в частности Геращенко. С ними невозможно договориться и прийти к какому-либо соглашению, - заявила представитель Республики Ольга Кобцева.

ИСТОЧНИК KP.RU