2019-03-09T16:58:11+03:00
Политика

ВСУ устроили провокацию в Донбассе, чтобы сорвать перемири

Об этом заявили в Народной милиции ЛНР
Никита МАКАРЕНКОВ
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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко заявил, что украинские военные утром 9 марта устроили провокацию в районе Попасной с целью срыва «весеннего перемирия».

- По данным нашей разведки, сегодня в зоне ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ работают представители украинских телеканалов. Все съемочные мероприятия лично контролируются командиром бригады Алекссем Майстренко. Сегодня, наши наблюдатели в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в период с 8.15 до 8.30 зафиксировали более 30 разрывов на подконтрольной ВСУ территории в районе населенного пункта Попасная. Данная информация была незамедлительно доведена украинской стороне в штаб СЦКК в Соледаре, - заявил Марочко.

Он добавил, что представители украинской стороны в СЦКК представят официально доведенную нами информацию как нарушение режима прекращения огня из 120-мм и 82-мм минометов со стороны Народной милиции ЛНР.

- Ответственно заявляю, что Народная милиция ЛНР неукоснительно придерживается Минских договоренностей и готова к мирному решению конфликта, - завершил официальный представитель НМ ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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