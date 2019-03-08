2019-03-08T19:11:15+03:00
Спорт

В Донецке 8 марта отметили футбольным матчем между девушками и парнями

Таким образом завершилась серия товарищеских встреч Академии футбола «Оплот Донбасса»
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: nashehovrino.ruФОТО: nashehovrino.ru
Изменить размер текста:

Сегодня в Донецке завершилась серия товарищеских встреч Академии футбола «Оплот Донбасса». Женская команда из Ясиноватой сошлась на футбольном поле с юношеской командой из Донецка. О подробностях встречи Донецкому Агентству Новостей рассказал руководитель академии Руслан Чередников.

— среди команд прифронтовых городов и районов Республики. За победу боролись команда девушек детско-юношеской спортивной школы Ясиноватой и команда юношей Академии футбола «Оплот Донбасса». Матч завершился со счетом 1:1, — рассказал Руслан Чередников.

Матч проходил в спортивном комплексе «Текстильщик» в Кировском районе столицы и был приурочен к празднованию Международного женского дня. Каждая юная спортсменка по случаю праздника получила букет тюльпанов и коробку конфет, а после матча для участников прошёл праздничный концерт, в котором приняли участие финалист талант-шоу «Звезда Республики — 3» Томас Микиани и команда по чирлидингу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5