В Донецке 8 марта отметили футбольным матчем между девушками и парнями

8 Март 18:15 2019-03-08T19:11:15+03:00

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Сегодня в Донецке завершилась серия товарищеских встреч Академии футбола «Оплот Донбасса». Женская команда из Ясиноватой сошлась на футбольном поле с юношеской командой из Донецка. О подробностях встречи Донецкому Агентству Новостей рассказал руководитель академии Руслан Чередников.

— среди команд прифронтовых городов и районов Республики. За победу боролись команда девушек детско-юношеской спортивной школы Ясиноватой и команда юношей Академии футбола «Оплот Донбасса». Матч завершился со счетом 1:1, — рассказал Руслан Чередников.

Матч проходил в спортивном комплексе «Текстильщик» в Кировском районе столицы и был приурочен к празднованию Международного женского дня. Каждая юная спортсменка по случаю праздника получила букет тюльпанов и коробку конфет, а после матча для участников прошёл праздничный концерт, в котором приняли участие финалист талант-шоу «Звезда Республики — 3» Томас Микиани и команда по чирлидингу.

ИСТОЧНИК KP.RU