Басурин: за слабую поддержку Порошенко на выборах украинским командирам пригрозили увольнениями

8 Март 18:14 2019-03-08T18:18:09+03:00

Эдуард Басурин рассказал, что за слабую поддержку Порошенко на выборах командирам частей в Донбассе пригрозили увольнениями. Фото: соцсети

Изменить размер текста: A A

Разведка ДНР фиксирует факты скрытой агитации руководства Украины среди бойцов ВСУ по принуждению голосовать за действующего президента. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- На днях командиры воинских частей из оперативно-тактических группировок «Север» и «Восток» были вызваны в Главное управление морально-психологического обеспечения ВСУ в Киеве.

Установлено, что с ними был проведен инструктаж, на котором доведена информация, что личный состав должен голосовать за действующего президента и командиры соединений и воинских частей, у которых будет низкий процент голосов за Порошенко, будут наказаны вплоть до снятия с должностей, - рассказал Эдуард Александрович.

Напомним, что выборы президента в незалежной назначены на 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU