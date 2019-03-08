Басурин: за слабую поддержку Порошенко на выборах украинским командирам пригрозили увольнениями
Разведка ДНР фиксирует факты скрытой агитации руководства Украины среди бойцов ВСУ по принуждению голосовать за действующего президента. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
- На днях командиры воинских частей из оперативно-тактических группировок «Север» и «Восток» были вызваны в Главное управление морально-психологического обеспечения ВСУ в Киеве.
Установлено, что с ними был проведен инструктаж, на котором доведена информация, что личный состав должен голосовать за действующего президента и командиры соединений и воинских частей, у которых будет низкий процент голосов за Порошенко, будут наказаны вплоть до снятия с должностей, - рассказал Эдуард Александрович.
Напомним, что выборы президента в незалежной назначены на 31 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU