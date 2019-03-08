2019-03-08T18:18:09+03:00
Политика

Басурин: за слабую поддержку Порошенко на выборах украинским командирам пригрозили увольнениями

Киев принуждает бойцов ВСУ голосовать за действующего президента
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Эдуард Басурин рассказал, что за слабую поддержку Порошенко на выборах командирам частей в Донбассе пригрозили увольнениями. Фото: соцсетиЭдуард Басурин рассказал, что за слабую поддержку Порошенко на выборах командирам частей в Донбассе пригрозили увольнениями. Фото: соцсети
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Разведка ДНР фиксирует факты скрытой агитации руководства Украины среди бойцов ВСУ по принуждению голосовать за действующего президента. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- На днях командиры воинских частей из оперативно-тактических группировок «Север» и «Восток» были вызваны в Главное управление морально-психологического обеспечения ВСУ в Киеве.

Установлено, что с ними был проведен инструктаж, на котором доведена информация, что личный состав должен голосовать за действующего президента и командиры соединений и воинских частей, у которых будет низкий процент голосов за Порошенко, будут наказаны вплоть до снятия с должностей, - рассказал Эдуард Александрович.

Напомним, что выборы президента в незалежной назначены на 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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