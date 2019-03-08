За сутки ВСУ потеряли убитыми трёх своих солдат, которые стреляли по Донбассу

8 Март 17:01 2019-03-08T17:01:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Народная милиция Донецкой Народной Республики соблюдает приказ командования не нарушать договорённостей о тишине в Донбассе, однако это не отменяет того, что военнослужащие имеют право открывать ответный огонь из не запрещённого «Минском» оружия. О новых потерях ВСУ рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

— Ответным огнём из не запрещённого минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были подавлены. Потери ВСУ составили: трое убитых и четверо раненых, — рассказал Эдуард Басурин.

При этом в результате нарушения перемирия со стороны украинских силовиков погиб один защитник Республики.

Кроме того, Эдуард Басурин сообщил, что за прошедшую неделю небоевые потери вооружённых формирований Украины составили 18 убитых и 36 раненных.

— Основную часть небоевых потерь по-прежнему составляют неосторожное обращение с оружием и подрывы на взрывных устройствах, — рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции Республики.

Напомним, что за прошедшую неделю ВСУ 131 раз обстреляли территорию ДНР (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU