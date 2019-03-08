2019-03-08T16:24:26+03:00
Политика

Киев обвинил ЛНР в применении тяжелой артиллерии

Данные ОБСЕ говорят об обратном: артиллерия ЛНР отведена
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ проводят провокационные обстрелы. Фото: joinfo.uaВСУ проводят провокационные обстрелы. Фото: joinfo.ua
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Заявления Киева о применении Народной милицией ЛНР артиллерийских орудий на линии соприкосновения опровергают данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом заявил официальный представитель НМ Республики подполковник Андрей Марочко.

Накануне командование ВСУ заявило о якобы имевшем место применении Народной милицией 152-миллиметровых арторудий.

- Артиллерия Народной милиции, согласно Минским договоренностям, находится в местах отвода, что регулярно подтверждают представители ОБСЕ, - сказал он.

По его словам, Народная милиция ЛНР строго придерживается обязательств по мирному урегулированию конфликта, в то время как киевский режим продолжает пропагандистские действия, направленные на формирование у граждан Украины негативного отношения к Народной милиции и руководству ЛНР в целом.

Марочко добавил, что помимо моделирования ситуаций, иллюстрирующих якобы обстрелы со стороны Народной милиции, ВСУ проводят провокационные обстрелы ЛНР из запрещенного вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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