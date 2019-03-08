За прошедшую неделю ВСУ 131 раз обстреляли ДНР

8 Март 15:41 2019-03-08T15:41:21+03:00

Огонь был сосредоточен на объектах гражданской инфраструктуры

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Вооружённые формирования Украины отказываются соблюдать режим прекращения огня и по-прежнему обстреливают Донбасс из миномётов и артиллерии. В прошедшую неделю было зафиксировано больше ста тридцати нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Итоги недели подвёл заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

— За прошедшую неделю был зафиксирован сто тридцать один обстрел по районам двадцати трёх населенных пунктов Республики с применением минометов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — рассказал Эдуард Басурин.

При этом, по его данным, огонь украинских силовиков был направлен на объекты гражданской инфраструктуры.

В результате вооружённой агрессии украинской армии в ДНР было частично разрушено тридцать пять жилых домов и погиб один мирный житель.

Кроме того, защищая Донецкую Народную Республику погибли двое военнослужащих Народной милиции, один военный получил ранения.

Напомним, этой ночью в Донбассе начало действовать «весеннее» перемирие, которое было нарушено украинскими силовиками спустя пять минут после начала (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU