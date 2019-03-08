2019-03-08T15:03:05+03:00
Политика

В ЛНР ВСУ пока не нарушали новое перемирие

По состоянию на 13.00 обстрелов со стороны киевских силовиков не зафиксировано
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта vybor.newsФОТО: архив сайта vybor.news
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Вооружённые формирования Украины пока соблюдают установленное этой ночью «весеннее» перемирие и не обстреливают территорию Луганской Народной Республики. Об обстановке на передовой рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

— По состоянию на 13.00 нарушений режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано, — сообщил Андрей Марочко.

За время вооружённого конфликта в Донбассе попытки установить предпринимались более 20 раз, но ни одна из них так и не привела к устойчивому прекращению огня со стороны украинских силовиков.

Этой ночью, в 01.00 начало действовать новое, «весеннее», перемирие, которое, как и все предыдущие, названо бессрочным.

Напомним, ДНР украинские силовики обстреляли из миномётов спустя пять минут после начала очередного перемирия, о котором договорились представители всех сторон во время видеоконференции вчера, 7 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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