В ЛНР ВСУ пока не нарушали новое перемирие
Вооружённые формирования Украины пока соблюдают установленное этой ночью «весеннее» перемирие и не обстреливают территорию Луганской Народной Республики. Об обстановке на передовой рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
— По состоянию на 13.00 нарушений режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано, — сообщил Андрей Марочко.
За время вооружённого конфликта в Донбассе попытки установить предпринимались более 20 раз, но ни одна из них так и не привела к устойчивому прекращению огня со стороны украинских силовиков.
Этой ночью, в 01.00 начало действовать новое, «весеннее», перемирие, которое, как и все предыдущие, названо бессрочным.
Напомним, ДНР украинские силовики обстреляли из миномётов спустя пять минут после начала очередного перемирия, о котором договорились представители всех сторон во время видеоконференции вчера, 7 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU