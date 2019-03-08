В результате вчерашнего обстрела Золотого-5 повреждён жилой дом и электроподстанция

8 Март 14:11 2019-03-08T14:11:39+03:00

Золотое-5 является одни из самых обстреливаемых и разрушенных посёлков в ЛНР Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Накануне заключения «весеннего» перемирия вооружённые формирования Украины открыли огонь по посёлку Золотое-5 (Михайловка), в результате чего был повреждён жилой дом и электроподстанция. О последствиях последнего дня «Рождественского» перемирия рассказал представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко

— В результате обстрела населенного пункта Золотое-5 из вооружения БМП-1 повреждено жилое домостроение по улице Почтовой: разбито остекление, разрушен забор и линия электропередачи, подведенная к дому. Кроме того, повреждения получила электроподстанция «Михайловская», — сообщил Андрей Марочко.

Обстрел вёлся по приказу командира 54 отдельной механизированной бригады полковника Алексея Майстренко. Представители Народной милиции ЛНР собрали и задокументировали все сведения по этому обстрелу, а также передали их представителям международных организаций, находящихся в Республике и в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики 15 раз открыли огонь по территории ЛНР (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU