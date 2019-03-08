2019-03-08T13:07:49+03:00
Общество

Жителям Луганска не нужно бояться весенних паводков. Затопления не будет

Для этого проводятся все предупреждающие наводнение мероприятия
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта styler.rbc.uaФОТО: архив сайта styler.rbc.ua
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В Донбасс пришла весна, а вместе с ней и весенние паводки, что вызывает у жителей Луганска однозначные опасения об очередном затоплении города. В этот раз бояться нечего, заверил начальник управления по вопросам экологии и охраны окружающей среды Игорь Рупин.

— Фактический уровень воды в Лугани отмечается в пределах 559 сантиметров над условной нулевой точкой, выход реки на пойму возможен при 926 сантиметрах, а начало затопления – при 927 сантиметрах. Фактический уровень реки Ольховая в пределах 724 сантиметров, отметка выхода на пойму составляет 964 сантиметра, а начало затопления – 1107 сантиметров, — разъяснил ситуацию Игорь Рупин.

Он отметил, что сейчас проводятся все необходимые для предотвращения затопления города мероприятия, в частности приведение в готовность инженерного оборудования. Коммунальные предприятия столицы уже занимаются расчисткой и ликвидацией образовавшихся за зиму заторов, одной из причин которых является мусор, скапливающийся на берегах рек и попадающий в воду, когда тает снег.

— Я обращаюсь с убедительной просьбой к нашим жителям – следите за чистотой во время отдыха на природе, — сказал Игорь Рупин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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