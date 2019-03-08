2019-03-08T12:04:31+03:00
Политика

За сутки до начала перемирия в ДНР было повреждено 7 жилых домов

Всего было зафиксировано 18 обстрелов со стороны украинской армии по территории Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта syria.t30p.ruФОТО: архив сайта syria.t30p.ru
Изменить размер текста:

Вооружённые формирования Украины накануне очередного перемирия усилили обстрелы территории Донбасса. За минувшие сутки было зафиксировано 18 обстрелов по ДНР, во время которых огонь вёлся на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Доломитное, Верхнеторецкое, Донецк (Вольво-Центр), Васильевка, Жабичево, Докучаевск, Старомихайловка, Коминтерново, Ленинское, Безыменное и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В результате обстрела в Доломитном повреждено три жилых дома на улице Железнодорожной. В Горловке повреждены дома на улицах Яковенко, Звонковая и в Тунгусском переулке.

Кроме того, в Коминтерново повреждена трансформаторная подстанция, в результате чего без электричества остались жители посёлков Коминтерново, Ленинское, Саханка и Заиченко.

Всего за прошедшие сутки по территории ДНР было выпущено 277 единиц различных боеприпасов, среди которых мины калибром 120 и 82 миллиметра, гранаты БМП/БТР, РПГ/СПГ и АГС, а также использовалось стрелковое оружие и крупнокалиберные пулемёты.

На данный момент информация о жертвах среди мирного населения Республики не поступала.

Напомним, что очередное перемирие, введённое в Донбассе, было нарушено спустя всего пять минут после своего вступления в силы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5