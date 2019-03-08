За сутки до начала перемирия в ДНР было повреждено 7 жилых домов

8 Март 12:04 2019-03-08T12:04:31+03:00

Всего было зафиксировано 18 обстрелов со стороны украинской армии по территории Республики

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Вооружённые формирования Украины накануне очередного перемирия усилили обстрелы территории Донбасса. За минувшие сутки было зафиксировано 18 обстрелов по ДНР, во время которых огонь вёлся на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Доломитное, Верхнеторецкое, Донецк (Вольво-Центр), Васильевка, Жабичево, Докучаевск, Старомихайловка, Коминтерново, Ленинское, Безыменное и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В результате обстрела в Доломитном повреждено три жилых дома на улице Железнодорожной. В Горловке повреждены дома на улицах Яковенко, Звонковая и в Тунгусском переулке.

Кроме того, в Коминтерново повреждена трансформаторная подстанция, в результате чего без электричества остались жители посёлков Коминтерново, Ленинское, Саханка и Заиченко.

Всего за прошедшие сутки по территории ДНР было выпущено 277 единиц различных боеприпасов, среди которых мины калибром 120 и 82 миллиметра, гранаты БМП/БТР, РПГ/СПГ и АГС, а также использовалось стрелковое оружие и крупнокалиберные пулемёты.

На данный момент информация о жертвах среди мирного населения Республики не поступала.

Напомним, что очередное перемирие, введённое в Донбассе, было нарушено спустя всего пять минут после своего вступления в силы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU