Взрыв бытового газа в Донецке 8 марта 2019: пострадавшего мужчину госпитализировали
Об этом сообщили в МЧС ДНР
Последствия одного из взрывов бытового газа в Донецке. Фото: соцсети
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Взрыв газа произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Кировском районе Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- Сегодня в Кировском районе Донецка на улице Петровского произошел взрыв бытового газа в квартире девятиэтажного дома на втором этаже. В результате взрыва пострадал 45-летний мужчина, он был госпитализирован в городскую больницу, - сказали в спасательном ведомстве.
Взрывом в квартире были повреждены потолок, стекла, двери и мебель. От МЧС на место ЧП привлекалось одиннадцать человек личного состава и три единицы спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU