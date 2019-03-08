2019-03-09T00:22:57+03:00
Происшествия

Взрыв бытового газа в Донецке 8 марта 2019: пострадавшего мужчину госпитализировали

Об этом сообщили в МЧС ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Последствия одного из взрывов бытового газа в Донецке. Фото: соцсетиПоследствия одного из взрывов бытового газа в Донецке. Фото: соцсети
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Взрыв газа произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Кировском районе Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Сегодня в Кировском районе Донецка на улице Петровского произошел взрыв бытового газа в квартире девятиэтажного дома на втором этаже. В результате взрыва пострадал 45-летний мужчина, он был госпитализирован в городскую больницу, - сказали в спасательном ведомстве.

Взрывом в квартире были повреждены потолок, стекла, двери и мебель. От МЧС на место ЧП привлекалось одиннадцать человек личного состава и три единицы спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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