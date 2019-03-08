Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ нарушили весеннее перемирие через пять минут после его начала

8 Март 11:01 2019-03-08T12:56:09+03:00

На данный момент украинские силовики уже пять раз открывали огонь по территории Республики

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Этой ночью в Донбассе вступило в силу новое, весеннее, перемирие, но вооружённые формирования Украины, как это часто бывает, не продержались долго. В этот раз очередные договорённости о прекращении огня нарушили даже быстрее, чем раньше. О ситуации на линии соприкосновения рассказал руководитель Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе Руслан Якубов.

— Уже буквально через пять минут вступления в силу обновлённых обязательств сторон о соблюдении всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня были нарушены вооружёнными формированиями Украины, — рассказал Руслан Якубов.

На данный момент было зафиксировано уже пять нарушений режима тишины со стороны украинской армии. В 01.05 – через пять минут после начала перемирия – был зафиксирован миномётный огонь по Александровке. По населённому пункту выпустили 6 мин калибром 120 миллиметров.

В 02.40 украинские силовики выпустили 2 мины калибром 82 миллиметра по Донецку.

Позже, в 6.30, 7.17 и 10.02, под огонь украинских силовиков попали населённые пункты Куликово, Докучаевск и Ясиноватая. Огонь вёлся с применением БМП, СПГ и стрелковое оружие.

Напомним, этой ночью в силу вступило очередное перемирие.

ИСТОЧНИК KP.RU