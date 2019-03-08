2019-03-08T10:19:59+03:00
Общество

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил всех девушек с Международным женским днём

Он пожелал им меньше уставать, чаще улыбаться и чувствовать взаимную поддержку и любовь
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: ЛИЦФОТО: ЛИЦ
Изменить размер текста:

В Международный женский день Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил всех девушек с праздником и пожелал им преуспевать в любом начинании.

— Дорогие женщины!

Примите сердечные поздравления с Международным женским днем!

Своей женственностью наполняете наш мир изяществом и радостью, создаете атмосферу уюта и гармонии. В любой день, будь он праздничным или будним, вы всегда в хлопотах, успеваете заниматься не только домашней работой, но и трудиться на благо Отчизны, защищать рубежи Республики. И всякий раз преуспеваете в любом начинании!

Желаю меньше уставать, чаще улыбаться и, конечно, чувствовать взаимную поддержку и любовь.

Пусть в вашем доме всегда царит атмосфера душевной теплоты и благополучия. Будьте любимы и счастливы! — сказал Глава ЛНР.

Напомним, ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5