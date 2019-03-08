Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил всех девушек с Международным женским днём
В Международный женский день Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил всех девушек с праздником и пожелал им преуспевать в любом начинании.
— Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем!
Своей женственностью наполняете наш мир изяществом и радостью, создаете атмосферу уюта и гармонии. В любой день, будь он праздничным или будним, вы всегда в хлопотах, успеваете заниматься не только домашней работой, но и трудиться на благо Отчизны, защищать рубежи Республики. И всякий раз преуспеваете в любом начинании!
Желаю меньше уставать, чаще улыбаться и, конечно, чувствовать взаимную поддержку и любовь.
Пусть в вашем доме всегда царит атмосфера душевной теплоты и благополучия. Будьте любимы и счастливы! — сказал Глава ЛНР.
Напомним, ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день.
ИСТОЧНИК KP.RU