2019-03-08T09:41:55+03:00
Политика

Накануне весеннего перемирия ВСУ 15 раз обстреляли ЛНР

По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта politexpert.netФОТО: архив сайта politexpert.net
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Вооружённые формирования Украины накануне введения очередного перемирия поспешили резко усилить обстрелы Донбасса. За прошедшие сутки украинские силовики 15 раз обстреляли Луганскую Народную Республику, применяя, в том числе, тяжёлую артиллерию.

— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Калиново, Смелое, Желобок, Веселая Гора, Фрунзе, Первомайск, Золотое-5, Калиново-Борщеватое и Сокольники, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

По предварительным подсчётам за сутки украинские боевики выпустили по ЛНР 219 различных боеприпасов, среди которых 30 снарядов калибром 152 миллиметра, 43 снаряда калибром 122 миллиметра, 78 мин калибром 120 миллиметров, 53 мины калибром 82 миллиметра, 7 осколочных гранат БМП-1 и 8 осколочных гранат СПГ-9

Информация о жертвах и разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии пока не поступала.

Напомним, что с часу ночи 8 марта в Донбассе официально установлено новое перемирие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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