Правда о «похищенной-сбежавшей на Украину» капитане армии ДНР Светлане Дрюк

7 Март 20:47 2019-03-07T21:01:58+03:00

Сослуживцы Светланы не верят в ее предательство - на Украине ведет себя неестественно [видео]

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Похищение украинскими спецслужбами бывшего офицера Народной милиции ДНР Светланы Дрюк стало темой номер один в разговорах всех, кто ее знал. Сослуживцы отзываются о Светлане как о грамотном офицере, хорошем человеке и настоящем бойце. После показа на украинском телевидении беседы со Светланой Дрюк корреспонденты пресс-службы УНМ попросили служивших с ней военнослужащих рассказать о Светлане, об их совместной службе и о том, как она могла попасть на Украину.

- Очень ответственный офицер, и репутация у Светланы безукоризненная. – говорит старший лейтенант Ольга Цымбаленко. – Отзывчивая, всегда приходила на помощь. Ничего негативного о ней я не могу сказать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/695999" frameborder="0"></iframe> Что рассказали бывшие сослуживцы о Светлане Дрюк.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU