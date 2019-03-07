2019-03-07T21:01:58+03:00
Политика

Правда о «похищенной-сбежавшей на Украину» капитане армии ДНР Светлане Дрюк

Сослуживцы Светланы не верят в ее предательство - на Украине ведет себя неестественно [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сослуживцы отзываются о Светлане как о грамотном офицере. Фото: youtube.com/Пресс-службаУНМДНРСослуживцы отзываются о Светлане как о грамотном офицере. Фото: youtube.com/Пресс-службаУНМДНР
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Похищение украинскими спецслужбами бывшего офицера Народной милиции ДНР Светланы Дрюк стало темой номер один в разговорах всех, кто ее знал. Сослуживцы отзываются о Светлане как о грамотном офицере, хорошем человеке и настоящем бойце. После показа на украинском телевидении беседы со Светланой Дрюк корреспонденты пресс-службы УНМ попросили служивших с ней военнослужащих рассказать о Светлане, об их совместной службе и о том, как она могла попасть на Украину.

- Очень ответственный офицер, и репутация у Светланы безукоризненная. – говорит старший лейтенант Ольга Цымбаленко. – Отзывчивая, всегда приходила на помощь. Ничего негативного о ней я не могу сказать.

Что рассказали бывшие сослуживцы о Светлане Дрюк.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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