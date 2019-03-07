Женское перемирие: стрелять в Донбассе перестанут в час ночи 8 марта

7 Март 19:32 2019-03-07T19:32:05+03:00

Сегодня ночью в Донбассе наступит новое временное затишье, но долго оно не продлится. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Подгруппа по безопасности в Минске договорилась о введении очередного перемирия

Изменить размер текста: A A

Сегодня в течение семи часов участники подгруппы по безопасности в Контактной группе в Минске согласовали в режиме видеоконференции новое перемирие.

- Несмотря на деструктивную позицию украинской стороны, профильная группа согласовала предварительную дату введения перемирия – с 01:01 8 марта по московскому времени, — заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Однако на данный момент представителям сторон до сих пор не удалось достичь согласия по тексту заявления Контактной группы. Имеющиеся разногласия предстоит преодолеть на уровне Контактной группы.

ИСТОЧНИК KP.RU