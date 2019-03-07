Срочное сообщение СЦКК ДНР: Васильевскую насосную станцию расстреливают 120-миллиметровыми минами

7 Март 19:09 2019-03-07T19:09:26+03:00

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- Сегодня в 17:00 вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь по Васильевке с применением минометов калибром 120 мм. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. Разрывы мин фиксируются в непосредственной близости от машинного зала станции, персонал находится в укрытии, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). - В 17:55 ВФУ продолжили обстрел территории ВНС с применением минометов калибром 82 мм, БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На данный момент обстрел продолжается. Информация о повреждениях уточняется. Представительство ДНР в СЦКК повторно запросило дополнительные гарантии безопасности у Киева для установления устойчивого режима тишины.

ИСТОЧНИК KP.RU