2019-03-07T18:39:41+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК ДНР: Украинская армия снова обстреляла Горловку, горит дом

Еще два дома повреждены, информация о пострадавших уточняется
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные все чаще используют минометы при обстреле территории ДНР. Фото: img.com.uaУкраинские военные все чаще используют минометы при обстреле территории ДНР. Фото: img.com.ua
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- Вооруженные формирования Украины (ВФУ) с 15:45 ведут массированный обстрел поселка Доломитное на севреной окраине Горловки с применением различного рода вооружений, - сообщили сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). - На данный момент зафиксированы следующие повреждения по адресам: улица Железнодорожная, 4 — горит дом; улица Железнодорожная, 15 и 75 — различные повреждения.

Обстрел продолжается до сих пор. Так, в 17:25 по Доломитному выпущено 3 мины из 82 мм миномета, совершено 10 выстрелов из БМП-1. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, что сегодня в результате ночного обстрела Горловки (пос. шахты им. Гагарина) с применением минометов калибром 120 мм разрушены и повреждены жилые дома по улице Артузова:

- ул. Артузова, 5 (полностью разрушен вследствие прямого попадания);

- ул. Артузова, 48 (полностью сгорел вследствие попадания);

- повреждения получили дома №№ 49 и 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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