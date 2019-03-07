«Сбежавшая из ДНР на Украину» бывшая ополченка сообщила, что она в Донецке

7 Март 18:15 2019-03-07T18:15:12+03:00

Маргарита Пономаренко сообщила, что никуда не уезжала их ДНР с 2014 года. Фото: youtube.com/Пресс-службаУНМДНР

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- Во вторник 5 марта в проукраинских средствах массовой информации вышла новость о том, что якобы «пособница боевиков ДНР, уроженка Донецка Пономаренко (Торосян) Маргарита согласилась сотрудничать с СБУ, ради безопасного возвращения на подконтрольную Киеву территорию». Утверждается, что Маргарита украла флешку с личными данными всех бойцов 1 танковой роты так называемой теробороны ДНР. Кроме того, еще до бегства она передала СБУ 16 гигабайт информации. Спешим развеять этот фейк, - заявили сегодня в Управлении Народной милиции ДНР.

Также на официальном сайте УНМ ДНР опубликовано интервью самой Пономаренко. Она прокомментировала заявления украинских СМИ.

- Нахожусь я так же, как и находилась с 2014 года, на территории ДНР, где я с большим удовольствием и гордостью проходила службу, — рассказала Пономаренко. — Девятого декабря у меня закончился контракт, я уволилась и занимаюсь своим ребенком. На территорию Украины я не выезжала и выезжать не собираюсь. Здесь все отлично, и нет никаких фактов, которые могут подтвердить мой выезд или нахождение на той стороне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/695975" frameborder="0"></iframe> Маргарита Пономаренко лично опровергла фейк украинских СМИ.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU