«Сбежавшая из ДНР на Украину» бывшая ополченка сообщила, что она в Донецке
- Во вторник 5 марта в проукраинских средствах массовой информации вышла новость о том, что якобы «пособница боевиков ДНР, уроженка Донецка Пономаренко (Торосян) Маргарита согласилась сотрудничать с СБУ, ради безопасного возвращения на подконтрольную Киеву территорию». Утверждается, что Маргарита украла флешку с личными данными всех бойцов 1 танковой роты так называемой теробороны ДНР. Кроме того, еще до бегства она передала СБУ 16 гигабайт информации. Спешим развеять этот фейк, - заявили сегодня в Управлении Народной милиции ДНР.
Также на официальном сайте УНМ ДНР опубликовано интервью самой Пономаренко. Она прокомментировала заявления украинских СМИ.
- Нахожусь я так же, как и находилась с 2014 года, на территории ДНР, где я с большим удовольствием и гордостью проходила службу, — рассказала Пономаренко. — Девятого декабря у меня закончился контракт, я уволилась и занимаюсь своим ребенком. На территорию Украины я не выезжала и выезжать не собираюсь. Здесь все отлично, и нет никаких фактов, которые могут подтвердить мой выезд или нахождение на той стороне.
Маргарита Пономаренко лично опровергла фейк украинских СМИ.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU