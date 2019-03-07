Накануне 8 Марта мужчин в ДНР предупредили: должников по алиментам не выпустят из Республики

7 Март 17:18 2019-03-07T17:28:06+03:00

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Главный государственный исполнитель Государственной исполнительной службы (ГИС) в Кировском районе Макеевки Елена Алешко рассказала на брифинге о мерах принудительного характера по исполнению решений судов о взыскании алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции ДНР.

- Одной из эффективных мер принудительного исполнения является установление временного ограничения в праве выезда должника за пределы Республики, - рассказала Елена Алешко. - Распространенным способом уклонения от выполнения своих обязательств является выезд должника за пределы Республики, в том числе на постоянное место жительства.

В случае уклонения должника от выполнения обязательств, госисполнитель имеет право обратиться в суд с представлением о временном ограничении выезда должника за пределы Республики. Постановление суда направляется в органы Министерства госбезопасности. Должник вносится в определенный список и в дальнейшем на него распространяется ограничение относительно пересечения границы Республики. Оно может быть снято исключительно после полного выполнения обязательств, то есть по достижению ребенком 18-летнего возраста, в случае отсутствия задолженности.

- Сейчас на принудительном исполнении в территориальных органах ГИС находится порядка 15 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментов, - сообщил начальник отдела аналитики и статистики Департамента ГИС Министерства юстиции ДНР Евгений Суржко. - За 2018 год государственными исполнителями за злостное уклонение от уплаты алиментов направленно свыше 600 представлений в правоохранительные органы о привлечении должника к уголовной ответственности, вынесено больше 500 представлений об установлении временного ограничения в праве выезда должника за пределы ДНР, а также свыше 800 представлений о розыске должника.

ИСТОЧНИК KP.RU