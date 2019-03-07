2019-03-07T14:17:07+03:00
Политика

Генерал Наев подсчитал, сколько жителей Донбасса пересекли блокпосты

Командующий объединенными силами привел данные за январь-февраль
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Генерал Сергей Наев. Фото: facebook.com/pressjfo.newsГенерал Сергей Наев. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Изменить размер текста:

- В феврале через 4 контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ), которые расположены в Донецкой области, пропущено 708 тысяч жителей и 115 тысяч транспортных средств. В январе пропущено 576 тысяч человек и 90 тысяч транспортных средств, – сообщил командующий объединенными силами Сергей Наев на заседании коллегии Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске.

Всего за два месяца этого КПВВ в Донецкой области пересекли почти 1,3 млн человек. В основном пункты пропуска пересекают пенсионеры ДНР. Им нужно в обязательном порядке раз в два месяца пересечь границу. Иначе пожилых людей лишат украинской пенсии.

Сейчас в Донецкой Народной Республике проживает 2 млн 285 тысяч человек.

Напомним, что с 1 марта КПВВ перешли на весенний график работы – с 7:00 до 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5