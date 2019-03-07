Генерал Наев подсчитал, сколько жителей Донбасса пересекли блокпосты

7 Март 14:17 2019-03-07T14:17:07+03:00

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- В феврале через 4 контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ), которые расположены в Донецкой области, пропущено 708 тысяч жителей и 115 тысяч транспортных средств. В январе пропущено 576 тысяч человек и 90 тысяч транспортных средств, – сообщил командующий объединенными силами Сергей Наев на заседании коллегии Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске.

Всего за два месяца этого КПВВ в Донецкой области пересекли почти 1,3 млн человек. В основном пункты пропуска пересекают пенсионеры ДНР. Им нужно в обязательном порядке раз в два месяца пересечь границу. Иначе пожилых людей лишат украинской пенсии.

Сейчас в Донецкой Народной Республике проживает 2 млн 285 тысяч человек.

Напомним, что с 1 марта КПВВ перешли на весенний график работы – с 7:00 до 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU