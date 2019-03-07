2019-03-07T13:01:21+03:00
Политика

Инвалиды в ДНР получили право на внеочередное обслуживание

В Народном совете внесли изменения в закон «О социальной защите инвалидов»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Для инвалидов в ДНР делается многое. Фото: mtspdnr.ruДля инвалидов в ДНР делается многое. Фото: mtspdnr.ru
Изменить размер текста:

- Изменения направлены на усовершенствование норм действующего законодательства Республики в сфере социальной защиты людей с инвалидностью, а также на исправление недостатков юридико-технического характера, существующих в действующем законе ДНР «О социальной защите инвалидов», – сказала на заседании председатель комитета по социальной и жилищной политике НС Юлия Крюкова.

Изменения предусматривают право людей с инвалидностью на внеочередное обслуживание. Также усовершенствованы положения закона «О социальной защите инвалидов», касающиеся получения образования. Так, уровни общего и профессионального образования приведены в соответствие с Законом ДНР «Об образовании». Нормами действующего закона о социальной защите инвалидов предусмотрена реализация программ в области социальной защиты инвалидов. Предложенными изменениями наименование данных программ приведено в соответствие с Законом ДНР «О республиканских программах».

Депутаты приняли законопроект сразу в двух чтениях в целом. Далее закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5