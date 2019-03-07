Инвалиды в ДНР получили право на внеочередное обслуживание

7 Март 13:01 2019-03-07T13:01:21+03:00

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- Изменения направлены на усовершенствование норм действующего законодательства Республики в сфере социальной защиты людей с инвалидностью, а также на исправление недостатков юридико-технического характера, существующих в действующем законе ДНР «О социальной защите инвалидов», – сказала на заседании председатель комитета по социальной и жилищной политике НС Юлия Крюкова.

Изменения предусматривают право людей с инвалидностью на внеочередное обслуживание. Также усовершенствованы положения закона «О социальной защите инвалидов», касающиеся получения образования. Так, уровни общего и профессионального образования приведены в соответствие с Законом ДНР «Об образовании». Нормами действующего закона о социальной защите инвалидов предусмотрена реализация программ в области социальной защиты инвалидов. Предложенными изменениями наименование данных программ приведено в соответствие с Законом ДНР «О республиканских программах».

Депутаты приняли законопроект сразу в двух чтениях в целом. Далее закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU