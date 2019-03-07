Инвалиды в ДНР получили право на внеочередное обслуживание
- Изменения направлены на усовершенствование норм действующего законодательства Республики в сфере социальной защиты людей с инвалидностью, а также на исправление недостатков юридико-технического характера, существующих в действующем законе ДНР «О социальной защите инвалидов», – сказала на заседании председатель комитета по социальной и жилищной политике НС Юлия Крюкова.
Изменения предусматривают право людей с инвалидностью на внеочередное обслуживание. Также усовершенствованы положения закона «О социальной защите инвалидов», касающиеся получения образования. Так, уровни общего и профессионального образования приведены в соответствие с Законом ДНР «Об образовании». Нормами действующего закона о социальной защите инвалидов предусмотрена реализация программ в области социальной защиты инвалидов. Предложенными изменениями наименование данных программ приведено в соответствие с Законом ДНР «О республиканских программах».
Депутаты приняли законопроект сразу в двух чтениях в целом. Далее закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного совета.
ИСТОЧНИК KP.RU