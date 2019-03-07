Двое жителей Донецка спасли тонувшего в Кальмиусе рыбака, но сами оказались в воде
Похоже, что на некоторых заядлых любителей подледного лова не действуют предупреждения специалистов МЧС. Они по-прежнему выходят на тонкий лед, рискуя своей жизнью и здоровьем.
Такой поход 6 марта едва не закончился трагедией для одного из дончан. В Калининском районе столицы он вышел на лед Кальмиуса со стороны улицы Левобережной. И провалился в воду в 15 метрах от берега. На помощь горе-рыбаку бросились двое мужчин. Им удалось вытащить пострадавшего на твердый участок льда. Но спасатели сами оказались в воде. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре МЧС ДНР.
И тогда им на помощь пришли профессионалы из МЧС, которые к этому моменту прибыли к месту происшествия. Водолазы из республиканского спасательного центра (РСЦ) с помощью специального троса извлекли на берег обоих мужчин.
Фельдшер РСЦ оказал медпомощь рыбаку. А двое его спасителей от медицинской помощи отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU