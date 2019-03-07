Двое жителей Донецка спасли тонувшего в Кальмиусе рыбака, но сами оказались в воде

7 Март 12:28 2019-03-07T12:33:42+03:00

Спасатели из МЧС не раз приходили на помощь тонувшим в Кальмиусе дончанам. Фото: youtube.com/ДмитрийЕлизаров

Изменить размер текста: A A

Похоже, что на некоторых заядлых любителей подледного лова не действуют предупреждения специалистов МЧС. Они по-прежнему выходят на тонкий лед, рискуя своей жизнью и здоровьем.

Такой поход 6 марта едва не закончился трагедией для одного из дончан. В Калининском районе столицы он вышел на лед Кальмиуса со стороны улицы Левобережной. И провалился в воду в 15 метрах от берега. На помощь горе-рыбаку бросились двое мужчин. Им удалось вытащить пострадавшего на твердый участок льда. Но спасатели сами оказались в воде. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре МЧС ДНР.

И тогда им на помощь пришли профессионалы из МЧС, которые к этому моменту прибыли к месту происшествия. Водолазы из республиканского спасательного центра (РСЦ) с помощью специального троса извлекли на берег обоих мужчин.

Фельдшер РСЦ оказал медпомощь рыбаку. А двое его спасителей от медицинской помощи отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU