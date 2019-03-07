Пожары в ДНР: на Петровке в Донецке сгорела гуманитарная помощь для детей

7 Март 11:22 2019-03-07T11:22:14+03:00

Гумпомощь для детей хранилась в комнате на цокольном этаже здания администрации Петровского района Донецка. Фото: facebook.com/petrovka.oddr

Также от огня пострадали кабинеты в полиции Горловки и предприятие «Донецкгормаш»

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- Сегодня, 7 марта, произошел пожар в комнате на цокольном этаже четырехэтажном здания администрации Петровского района Донецка. Пожаром уничтожена гуманитарная помощь — детское питание в картонных упаковках и вещи на площади пять квадратных метров, — сообщили сегодня в пресс-службе МЧС Республики. - Также в результате пожара повреждены упаковки с гуманитарным грузом на площади 30 квадратных метров.

Другой резонансный пожар случился в Центрально-Городском районном отделении полиции Горловки. Огнем уничтожена комната участкового, повреждены кабинет следствия, перекрытие между вторым и третьим этажами и кровля здания.

Пожарные не дали распространиться огню на все здание. Причины данных происшествий устанавливаются.

Еще один пожар, который бурно обсуждался в соцсетях произошел 6 марта в столице на предприятии «Донецкгормаш», расположенном в Ленинском районе. Как сообщили в МЧС, горел нефункционирующий цех металлоконструкций №16. Огнем уничтожено трансформаторное масло, поврежден электрокабель. Для тушения пожара привлекалось от МЧС 5 единиц техники, 20 человек личного состава.

Всего за сутки сотрудники МЧС ликвидировали 13 пожаров в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Старобешево и Амвросиевке.

ИСТОЧНИК KP.RU