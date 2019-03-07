Пожары в ДНР: на Петровке в Донецке сгорела гуманитарная помощь для детей
- Сегодня, 7 марта, произошел пожар в комнате на цокольном этаже четырехэтажном здания администрации Петровского района Донецка. Пожаром уничтожена гуманитарная помощь — детское питание в картонных упаковках и вещи на площади пять квадратных метров, — сообщили сегодня в пресс-службе МЧС Республики. - Также в результате пожара повреждены упаковки с гуманитарным грузом на площади 30 квадратных метров.
Другой резонансный пожар случился в Центрально-Городском районном отделении полиции Горловки. Огнем уничтожена комната участкового, повреждены кабинет следствия, перекрытие между вторым и третьим этажами и кровля здания.
Пожарные не дали распространиться огню на все здание. Причины данных происшествий устанавливаются.
Еще один пожар, который бурно обсуждался в соцсетях произошел 6 марта в столице на предприятии «Донецкгормаш», расположенном в Ленинском районе. Как сообщили в МЧС, горел нефункционирующий цех металлоконструкций №16. Огнем уничтожено трансформаторное масло, поврежден электрокабель. Для тушения пожара привлекалось от МЧС 5 единиц техники, 20 человек личного состава.
Всего за сутки сотрудники МЧС ликвидировали 13 пожаров в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Старобешево и Амвросиевке.
ИСТОЧНИК KP.RU