2019-03-07T10:22:22+03:00
Политика

Обстрелы ДНР увеличились втрое: украинская армия за сутки выпустила 245 боеприпасов

ВСУ обстреляли территорию ДНР 20 раз, ЛНР – 6 раз
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные не прекращают обстрелы территории ДНР. Фото: mediarace.infoУкраинские военные не прекращают обстрелы территории ДНР. Фото: mediarace.info
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Сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, за истекшие сутки (6 марта) количество нарушений со стороны ВСУ составило 20 раз. Украинские военные выпустили по Республике 245 боеприпасов. Кстати, в предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 80 единиц.

В зоне обстрела оказались: Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Доломитное, Донецк, Донецкий аэропорт (Вольво-центр), Васильевка, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Александровка, Докучаевск, Саханка, Безыменное.

Также в результате ночного обстрела Горловки (пос. шахты им. Гагарина) с применением минометов калибром 120 мм разрушены и повреждены жилые дома по ул. Артузова:

ул. Артузова, 5 (полностью разрушен вследствие прямого попадания);

ул. Артузова, 48 (полностью сгорел вследствие попадания),

повреждения получили дома №№ 49 и 50.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

Горловское направление: минометы 120 мм – 2 раза (14 мин); минометы 82 мм – 1 раз (4 мины); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 1 раз.

Донецкое направление: минометы 82 мм – 1 раз (5 мин); БМП/БТР – 1 раз (8 выстрелов); зенитные установки – 1 раз (100 выстрелов); РПГ/СПГ – 7 раз (25 гранат); АГС – 1 раз (58 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 11 раз; стрелковое оружие – 10 раз.

Мариупольское направление: минометы 120 мм – 1 раз (5 мин); АГС – 1 раз (26 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 2 раза; стрелковое оружие – 4 раза.

Тем временем, киевские силовики шесть раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков Донецкий и Фрунзе, сел Логвиново, Веселая Гора и Сокольники.

Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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