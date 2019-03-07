Ночной обстрел Горловки: один дом сгорел, еще два повреждены

7 Март 09:34 2019-03-07T09:34:41+03:00

От обстрела ВСУ пострадало жилье в горловском поселке Русский Край

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- В результате ночного обстрела поселка Русский Край полностью сгорел дом по улице Артузова, 48. Кроме того, повреждены дома 49 и 50, — сообщил сегодня глава администрации Горловки Иван Приходько.

По его словам, жертв и пострадавших нет.

Сейчас на место происшествия выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для уточнения информации о последствиях обстрела.

Напомним, что вчера вооружённые формирования Украины снова обстреляли на один из самых пострадавших районов столицы ДНР – Киевский. В результате обстрела был повреждён жилой дом по улице Сенявина.

ИСТОЧНИК KP.RU