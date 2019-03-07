2019-03-07T08:14:54+03:00
Политика

В СБУ опровергают: бывший глава ЦИК ДНР Роман Лягин к ним не приходил

В спецслужбе Украины прокомментировали слухи в соцсетях
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Роман Лягин был одним из организаторов референдума ДНР 2014 года. Фото: facebook.com/РоманЛягинРоман Лягин был одним из организаторов референдума ДНР 2014 года. Фото: facebook.com/РоманЛягин
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Переход или похищение (в Киеве и в ДНР сей факт толкуют по-разному) известной танкистки из ДНР Светланы Дрюк (позывной «Ветерок») наделало много шума по обе стороны конфликта на Украине. В частности, в незалежной стали выяснять, кто из сторонников Русской весны отказался от своих взглядов. Так, депутат Верховной рады от «Самопомочи» Наталья Веселова заявила на своей страничке в Facebook о том, что организатор референдума ДНР 2014 года Роман Лягин уже воспользовался программой СБУ «Тебя ждут дома» и будет свидетельствовать на суде в Гааге. То есть бывший глава ЦИК ДНР перешел на сторону Украины.

Впрочем, эта «новость» недолго гуляла по соцсетям и украинским Интернет-ресурсам. Пресс-служба СБУ опровергла информацию Веселовой. В спецслужбе также отметили, что на Лягина заведено уголовное дело, которое рассматривается в суде.

Сам Роман Лягин пока не комментирует эту ситуацию. На своей странице в Facebook он был в последний раз 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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