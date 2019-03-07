2019-03-07T07:34:38+03:00
Политика

Донбасс в опасности: в Мариуполе корь «выкосила» 350 детей и взрослых

С начала года заболело больше людей, чем за весь предыдущий
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На минувшей неделе в Мариуполе корь уложила в койки 27 человек. Фото: mariupolrada.gov.uaНа минувшей неделе в Мариуполе корь уложила в койки 27 человек. Фото: mariupolrada.gov.ua
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Медики города у моря бьют тревогу: за два месяца заболел корью 351 человек. Почти половина из них – дети. Только на минувшей неделе болезнь уложила в койки 27 человек. В то время как за весь прошлый год было зарегистрировано 346 случаев заболевания корью. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

Кстати, в Мариуполе десятки тысяч жителей ДНР зарегистрированы в качестве переселенцев. И именно через них болезнь «перекочевала» в Донецк и другие города Республики.

Тем временем, на прошедшей неделе в Хмельницкой области от кори умер младенец 25 дней от роду. А в целом на Украине в этом году болезнь унесла жизни десяти человек, в том числе троих детей. С начала вспышки кори в стране (с 28 декабря 2018 года) болезнь забрала жизни 31 украинца. За этот период на Украине заболели 26 544 человека. Среди них 14 747 детей.

Заведующая инфекционным отделением больницы скорой медпомощи Мариуполя Елена Шаповал отметила, что вначале заболевание сложно отличить от обычной простуды: повышается температура, появляется насморк, боль в горле, кашель. Только позже возникает сыпь. В первый день поражается лицо, на второй – тело и руки, на третий – ноги. При первых признаках следует обратиться к специалисту. Поскольку человек становится разносчиком инфекции в конце инкубационного периода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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