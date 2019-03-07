Погода в Луганске 7 марта: осадков не будет, температура до 6 градусов тепла

7 Март 06:32 2019-03-07T06:32:24+03:00

В Луганске будет переменная облачность. Фото: gorod-lugansk.com

Синоптики также прогнозируют северный ветер 5-10 метров в секунду с переходом днем на восточный

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- 7 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, - сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР. - Ветер северный с переходом днем на восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью нуль – минус 5 градусов, днем 1-6 градусов тепла.

Температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит минус 1-3 градуса, днем – 3-5 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от 3-5 градусов мороза ночью до плюс 2-4 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 2-4 градусов ночью до плюс 3-5 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU