Погода в Луганске 7 марта: осадков не будет, температура до 6 градусов тепла
- 7 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, - сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР. - Ветер северный с переходом днем на восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью нуль – минус 5 градусов, днем 1-6 градусов тепла.
Температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит минус 1-3 градуса, днем – 3-5 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от 3-5 градусов мороза ночью до плюс 2-4 градусов днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 2-4 градусов ночью до плюс 3-5 градусов днем.
ИСТОЧНИК KP.RU