2019-03-07T06:27:21+03:00
Политика

Погода в Донецке 7 марта: будет облачно, температура до плюс четырех градусов тепла

Синоптики также прогнозируют северный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Небо в Донецке затянет облакамиНебо в Донецке затянет облакамиФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Утром в четверг, 7 марта, небо над территорией Донецкой Народной Республики затянет облаками. Они продержатся почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.

Утром и днем температура воздуха будет находиться между отметками +2 и +4 градуса. Вечером ожидается около нуля градусов.

Ветер будет дуть в северо-восточном и восточном направлениях со скоростью 2-3 м/с.

7 марта отмечается день памяти преподобного Моисея Белозерского, Маврикия. На Маврикия приходится самый ранний прилет грачей, прилетают первые скворцы, а это сулит раннюю весну. В этот день можно услышать самую раннюю трель полевого жаворонка. В старину заметили, что прохладный день 7 марта указывает на то, что лето, скорее всего, будет дождливым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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