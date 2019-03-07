Погода в Донецке 7 марта: будет облачно, температура до плюс четырех градусов тепла
Утром в четверг, 7 марта, небо над территорией Донецкой Народной Республики затянет облаками. Они продержатся почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Утром и днем температура воздуха будет находиться между отметками +2 и +4 градуса. Вечером ожидается около нуля градусов.
Ветер будет дуть в северо-восточном и восточном направлениях со скоростью 2-3 м/с.
7 марта отмечается день памяти преподобного Моисея Белозерского, Маврикия. На Маврикия приходится самый ранний прилет грачей, прилетают первые скворцы, а это сулит раннюю весну. В этот день можно услышать самую раннюю трель полевого жаворонка. В старину заметили, что прохладный день 7 марта указывает на то, что лето, скорее всего, будет дождливым.
ИСТОЧНИК KP.RU