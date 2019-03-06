2019-03-06T20:25:23+03:00
Политика

В Лутугино обезвредили боеприпас РСЗО «Ураган»

Снаряд обнаружили в районе дачного кооператива
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: МЧС ДНРФото: МЧС ДНР
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В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщили, что в районе дачного кооператива в Лутугино был обнаружен снаряд реактивной системы залпового огня «Ураган». Который, вероятно, остался после ожесточенных боев во время вооруженного конфликта в Донбассе.

- Боеприпас был обнаружен в районе дачного кооператива «Озерный», - говорится в сообщении правоохранителей.

Уже на месте сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что находкой оказался кассетный боеприпас РСЗО «Ураган».

- Снаряд уничтожен путем подрыва на месте обнаружения. Пострадавших нет, - рассказали в МВД ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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