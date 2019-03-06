В Лутугино обезвредили боеприпас РСЗО «Ураган»

6 Март 20:25 2019-03-06T20:25:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщили, что в районе дачного кооператива в Лутугино был обнаружен снаряд реактивной системы залпового огня «Ураган». Который, вероятно, остался после ожесточенных боев во время вооруженного конфликта в Донбассе.

- Боеприпас был обнаружен в районе дачного кооператива «Озерный», - говорится в сообщении правоохранителей.

Уже на месте сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что находкой оказался кассетный боеприпас РСЗО «Ураган».

- Снаряд уничтожен путем подрыва на месте обнаружения. Пострадавших нет, - рассказали в МВД ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU