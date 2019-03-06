2019-03-06T19:41:53+03:00
Общество

В ДНР утверждены количество и состав участковых избирательных комиссий на выборах в Молодёжный парламент

В Республике будет сформировано 54 временные избирательные комиссии, в состав которых войдут по 10 человек
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
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Во время сегодняшнего заседания временной молодёжной избирательной комиссии были приняты решения по формированию участковых избирательных комиссий и их состава. Об итогах заседания рассказал председатель временной молодежной избирательной комиссии Константин Комлёнок.

— На каждом участке в составе участковой избирательной комиссии будет по десять человек, — рассказал Константин Комлёнок.

При этом в комиссию будет входит по четыре представителя от «Донецкой Республики» и «Молодой Республики», а также по двое — от «Свободного Донбасса».

Всего в Донецкой Народной Республике будет сформировано 54 временные избирательные комиссии.

С более детальной информацией о месте размещения участковых избирательных комиссий можно ознакомится на официальном сайте Молодежного парламента.

Напомним, что ранее в ДНР была сформирована временная молодёжная избирательная комиссия (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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