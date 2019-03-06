В ДНР утверждены количество и состав участковых избирательных комиссий на выборах в Молодёжный парламент
Во время сегодняшнего заседания временной молодёжной избирательной комиссии были приняты решения по формированию участковых избирательных комиссий и их состава. Об итогах заседания рассказал председатель временной молодежной избирательной комиссии Константин Комлёнок.
— На каждом участке в составе участковой избирательной комиссии будет по десять человек, — рассказал Константин Комлёнок.
При этом в комиссию будет входит по четыре представителя от «Донецкой Республики» и «Молодой Республики», а также по двое — от «Свободного Донбасса».
Всего в Донецкой Народной Республике будет сформировано 54 временные избирательные комиссии.
С более детальной информацией о месте размещения участковых избирательных комиссий можно ознакомится на официальном сайте Молодежного парламента.
Напомним, что ранее в ДНР была сформирована временная молодёжная избирательная комиссия (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU