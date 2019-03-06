МВД ЛНР оригинально поздравило женщин с 8 марта
Сотрудники министерства внутренних дел Луганской Народной Республики оригинально поздравили представительниц слабого пола с Международным женским днём. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- Представители различных подразделений министерства поздравили женщин с 8 марта и пожелали весеннего настроения, тепла, любви, успеха, настоящего женского счастья и всего самого наилучшего, - говорится в сообщении. - Сотрудники ГАИ на патрульных автомобилях и представители подразделения «Беркут» сделали огромные открытки – во время поздравления выстроились в фигуру в виде цифры восемь.
МВД ЛНР оригинально поздравило женщин с 8 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU