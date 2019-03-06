6 Март 18:50 2019-03-06T18:50:36+03:00

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Сотрудники министерства внутренних дел Луганской Народной Республики оригинально поздравили представительниц слабого пола с Международным женским днём. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Представители различных подразделений министерства поздравили женщин с 8 марта и пожелали весеннего настроения, тепла, любви, успеха, настоящего женского счастья и всего самого наилучшего, - говорится в сообщении. - Сотрудники ГАИ на патрульных автомобилях и представители подразделения «Беркут» сделали огромные открытки – во время поздравления выстроились в фигуру в виде цифры восемь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/695746" frameborder="0"></iframe> МВД ЛНР оригинально поздравило женщин с 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU