2019-03-06T18:32:07+03:00
Общество

Денис Пушилин встретился с женщинами-военнослужащими ДНР и поздравил их с наступающим праздником

В преддверии 8 марта Глава Республики пообщался с женщинами-военнослужащими и п пожелал им мирного неба над головой
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: Денис ПушилинФОТО: Денис Пушилин
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В эту пятницу отмечается Международный женский день – 8 марта. В преддверии этого праздника Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился и поздравил женщин-военнослужащих с грядущим праздником.

— Дорогие женщины, девушки. Вы защищаете нашу Родину, трудитесь на благо Отечества, оставаясь при этом женственными и очаровательными. Мы всегда помним, как много вы делаете для народа ДНР и своих близких, — обратился к женщинам-военнослужащим Денис Пушилин.

Он пожелал им крепкого здоровья, сил, энергии, счастья, добра и радости, а также мирного неба над головой и благополучия в семьях.

В конце встречи Глава Республики подарил своим гостьям цветы.

Напомним, Международный женский день отмечается ежегодно 8 марта с 1975 года, когда он был включён в международный день ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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