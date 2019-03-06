Срочное сообщение СЦКК ДНР: огнём ВСУ повреждён дом в Киевском районе Донецка

6 Март 17:48 2019-03-06T17:48:55+03:00

По предварительным данным никто из мирного населения города не ранен

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Вооружённые формирования Украины снова обстреляли Донецк. Огонь пришёлся на один из самых пострадавших районов столицы ДНР – Киевский. В результате был повреждён один жилой дом.

— Украинские силовики открыли огонь из зенитных установок по домам и объектам инфраструктуры, расположенным в Киевском районе Донецка. В результате обстрела в доме №15 по улице Сенявина повреждены окна и кровля, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

По предварительным данным никто из мирных жителей не пострадал в результате вооружённой агрессии ВСУ.

На данный момент подробности обстрела уточняются.

Напомним, что ранее сегодня украинские силовики из зенитной установки обстреляли север Донецка, а также открыли миномётный огонь по посёлкам Доломитное и Саханка. На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала (подробнее).

Кроме того, удар пришёлся на район Васильевской насосной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU