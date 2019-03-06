2019-03-06T17:51:01+03:00
Политика

В 93-й бригаде ВСУ массовые хищения: ущерб составил почти 10 миллионов гривен

Об этом сообщили в НМ ДНР [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: antifashist.comФото: antifashist.com
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С начала марта текущего года в вооруженных формированиях Украины проходят проверки инспекционной комиссии министерства обороны и военной прокуратуры.

- Во исполнение указания Начальника Генерального штаба ВФУ Муженко, в связи со вскрытием многочисленных фактов хищений материальных средств, идет оценка объемов хищений в сфере вещевого и продовольственного обеспечения, а также горюче-смазочных материалов, - рассказал начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов.

В 93 отдельной механизированной бригаде, которая располагается в районе Авдеевки, вскрыты существенные недостатки в организации службы тыла соединения и массовые хищения материальных средств.

Ситуация на фронте в Донбассе 6 марта 2019.

- По предварительной оценке, ущерб составил около 9,5 миллионов гривен (почти 23 миллиона рублей) и в отношении ряда должностных лиц открыто уголовное производство, - подчеркнул Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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