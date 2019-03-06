В 93-й бригаде ВСУ массовые хищения: ущерб составил почти 10 миллионов гривен
С начала марта текущего года в вооруженных формированиях Украины проходят проверки инспекционной комиссии министерства обороны и военной прокуратуры.
- Во исполнение указания Начальника Генерального штаба ВФУ Муженко, в связи со вскрытием многочисленных фактов хищений материальных средств, идет оценка объемов хищений в сфере вещевого и продовольственного обеспечения, а также горюче-смазочных материалов, - рассказал начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов.
В 93 отдельной механизированной бригаде, которая располагается в районе Авдеевки, вскрыты существенные недостатки в организации службы тыла соединения и массовые хищения материальных средств.
Ситуация на фронте в Донбассе 6 марта 2019.
- По предварительной оценке, ущерб составил около 9,5 миллионов гривен (почти 23 миллиона рублей) и в отношении ряда должностных лиц открыто уголовное производство, - подчеркнул Безсонов.
ИСТОЧНИК KP.RU