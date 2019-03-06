ВСУ обстреляли Докучаевск для эфира на телеканале президента Порошенко
В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что в зону ответственности 128 отдельной горно-штурмовой бригады прибыли журналисты телеканала, владельцем которого является президент незалежной Петр Порошенко.
Для того, чтобы устроить показуху в эфире командир бригады Собко отдал приказ открыть огонь в сторону Докучаевска.
- Он активизировал демонстрацию боевых возможностей своих подразделений, применив крупнокалиберные пулеметы и гранатометы по жилым кварталам Докучаевска, - сказал начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов.
В оборонном ведомстве Республики отметили, что командир Собко сделал это ради собственного пиара.
- Данного «полководца» не волнует тот факт, что в результате преступных обстрелов и ради собственного пиара могли пострадать мирные граждане, - отметил Безсонов.
ИСТОЧНИК KP.RU