2019-03-06T17:03:24+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Докучаевск для эфира на телеканале президента Порошенко

Об этом сообщили в НМ ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: gorlovka-news.suФото: gorlovka-news.su
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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что в зону ответственности 128 отдельной горно-штурмовой бригады прибыли журналисты телеканала, владельцем которого является президент незалежной Петр Порошенко.

Для того, чтобы устроить показуху в эфире командир бригады Собко отдал приказ открыть огонь в сторону Докучаевска.

- Он активизировал демонстрацию боевых возможностей своих подразделений, применив крупнокалиберные пулеметы и гранатометы по жилым кварталам Докучаевска, - сказал начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что командир Собко сделал это ради собственного пиара.

- Данного «полководца» не волнует тот факт, что в результате преступных обстрелов и ради собственного пиара могли пострадать мирные граждане, - отметил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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