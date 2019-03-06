ВСУ обстреляли 14 населенных пунктов ДНР

6 Март 16:53 2019-03-06T16:53:22+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции Республики

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Семнадцать раз украинские вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня, обстреляв четырнадцать населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

На Горловском направлении боевики 58-й мотопехотной и 30-й механизированной бригад обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия районы населённых пунктов Доломитное, Зайцево и посёлка шахты им. Гагарина.

На Донецком направлении с позиций 24-й и 93-й механизированных, 57-й мотопехотной, а также 128-й горно-штурмовой бригад велся огонь с применением 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, по населённым пунктам Ясиноватая, Веселое, Трудовские, Старомихайловка, Жабичево, Спартак, Докучаевск, Крутая балка и аэропорт Донецка.

На Мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады из минометов калибром 120 мм, обстреляли населённые пункты Саханка, Коминтерново и Ленинское.

- Ответным огнем из не запрещенного минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были подавлены. Потери ВСУ составили: один убитый и двое раненых. Потерь среди личного состава наших подразделений нет, - сообщили в НМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU