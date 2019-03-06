Минсвязи ДНР отремонтировало крышу Рудничной больницы Макеевки

6 Март 16:38 2019-03-06T16:38:38+03:00

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Силами министерства связи Донецкой Народной Республики была отремонтирована кровля в макеевской Рудничной больнице. Больше пяти тысяч квадратных метров перекрытия было демонтировано и заменено на новую. Кроме этого была смонтирована система ливневых стоков, отремонтированы некоторые несущие конструкции кровли.

- Кроме инвестиций в нашу отрасль, мы заинтересованы в реализации социальных проектов, - говорит министр связи Виктор Яценко. - Рудничная больница - одна из старейших в Республике, мы не могли не обратить на это внимание. Со сталинских времен здесь ни разу не производился капитальный ремонт! Летом к нам поступило обращение от министерства здравоохранения, и уже в сентябре мы приступили к работам.

В ближайших планах - замена всех козырьков над входами в здание.

«Хочу сказать спасибо министерству связи за ту помощь, которую они оказали нам в ремонте этой крыши. Они нам предложили свою помощь и сдержали свое слово. Я надеюсь, что у нас впереди еще не один совместный проект, ведь все что мы делаем - все для блага наших жителей, - сказала министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.

ИСТОЧНИК KP.RU