2019-03-06T16:38:38+03:00
Политика

Минсвязи ДНР отремонтировало крышу Рудничной больницы Макеевки

Об этом сообщается на сайте ведомства
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: минсвязи ДНРФото: минсвязи ДНР
Изменить размер текста:

Силами министерства связи Донецкой Народной Республики была отремонтирована кровля в макеевской Рудничной больнице. Больше пяти тысяч квадратных метров перекрытия было демонтировано и заменено на новую. Кроме этого была смонтирована система ливневых стоков, отремонтированы некоторые несущие конструкции кровли.

- Кроме инвестиций в нашу отрасль, мы заинтересованы в реализации социальных проектов, - говорит министр связи Виктор Яценко. - Рудничная больница - одна из старейших в Республике, мы не могли не обратить на это внимание. Со сталинских времен здесь ни разу не производился капитальный ремонт! Летом к нам поступило обращение от министерства здравоохранения, и уже в сентябре мы приступили к работам.

В ближайших планах - замена всех козырьков над входами в здание.

«Хочу сказать спасибо министерству связи за ту помощь, которую они оказали нам в ремонте этой крыши. Они нам предложили свою помощь и сдержали свое слово. Я надеюсь, что у нас впереди еще не один совместный проект, ведь все что мы делаем - все для блага наших жителей, - сказала министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5