В ЛНР пересчитали пенсии
В Луганской Народной Республики сделали перерасчет пенсий с учетом трудового стажа и большего заработка для 3 300 жителей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде ЛНР
- За февраль 2019 года органами Пенсионного фонда ЛНР назначено 1846 пенсий, проведено 1503 перерасчета пенсий, в том числе с учетом заработной платы и страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии, - говорится в сообщении.
В феврале 2019 года принято на учет и возобновлена выплата пенсий 127 гражданам.
- Также заключено 54 договора о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании, 15 человек воспользовались возможностью доплаты до размера минимального страхового взноса, - рассказали в ПФ.
ИСТОЧНИК KP.RU