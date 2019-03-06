В ЛНР пересчитали пенсии

6 Март 16:25 2019-03-06T16:30:44+03:00

В Луганской Народной Республики сделали перерасчет пенсий с учетом трудового стажа и большего заработка для 3 300 жителей Фото: Мария ЛЕНЦ

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Республики

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В Луганской Народной Республики сделали перерасчет пенсий с учетом трудового стажа и большего заработка для 3 300 жителей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде ЛНР

- За февраль 2019 года органами Пенсионного фонда ЛНР назначено 1846 пенсий, проведено 1503 перерасчета пенсий, в том числе с учетом заработной платы и страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии, - говорится в сообщении.

В феврале 2019 года принято на учет и возобновлена выплата пенсий 127 гражданам.

- Также заключено 54 договора о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании, 15 человек воспользовались возможностью доплаты до размера минимального страхового взноса, - рассказали в ПФ.

ИСТОЧНИК KP.RU