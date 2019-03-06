В Донбассе украинский военный подорвался на своей же мине

6 Март 16:15 2019-03-06T16:15:29+03:00

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Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что в одной из частей ВСУ попытку побега совершил рядовой военнослужащий. На это его подвигли постоянные унижения со стороны командира. Но дезертировать не удалось – солдат подорвался на растяжке вблизи позиций.

- Ночью, 5 марта, после унижений и оскорблений со стороны командира взвода военнослужащий 10-й бригады вооруженных сил Украины попытался самовольно оставить расположение части в районе населенного пункта Новотошковка, - рассказал представитель оборонного ведомства. - При перемещении вблизи позиций соединения беглец в результате подрыва на растяжке получил ранение, несовместимое с жизнью.

Солдатом оказался рядовой Шкидюк Андрей Александрович, 1996 года рождения.

- Военное командование систематически скрывает потери от общественности и родственников погибших, - говорит Марочко. - Причины очевидны – это нежелание платить компенсации родным и близким, а также исключить расходы на погребение погибших военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU