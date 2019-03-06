Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ в очередной раз нанесли удар по району Васильевской насосной станции

6 Март 16:06 2019-03-06T16:06:56+03:00

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Вооружённые формирования Украины снова открыли прицельный огонь по важным объектам гражданской инфраструктуры Донбасса. В очередной раз под огонь украинских силовиков попал район Васильевской насосной станции.

— Сегодня в 15.15 вооружённые формирования Украины из СПГ-9 и стрелкового оружия обстреляли район Васильевской насосной станции. На данный момент персонал находится в укрытии, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

На данный момент известно, что Представительство ДНР в СЦКК запросило у украинской стороны дополнительные гарантии безопасности для установления тишины.

Напомним, что ранее сегодня украинские силовики из зенитной установки обстреляли север Донецка, а также открыли миномётный огонь по посёлкам Доломитное и Саханка. На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU